28 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

Venezuela já registra 1.450 mortos e 50 mil desaparecidos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Daniel Hoepp/Facebook
Segundo as autoridades, foram os abalos mais fortes registrados no país em mais de um século.
Segundo as autoridades, foram os abalos mais fortes registrados no país em mais de um século.

O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.450, segundo balanço divulgado neste domingo (28) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Leia mais: Família de jogador argentino é encontrada morta por terremotos

De acordo com o governo venezuelano, 189 prédios desabaram em consequência dos tremores. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

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Os dois terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, foram registrados com menos de um minuto de diferença e provocaram destruição principalmente em La Guaira, Caracas e cidades vizinhas. Segundo as autoridades, foram os abalos mais fortes registrados no país em mais de um século.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que até 6,8 milhões de pessoas possam ter sido afetadas pela tragédia, incluindo cerca de 2 milhões apenas na capital, Caracas.

As operações de resgate seguem com reforço internacional. Segundo o governo venezuelano, mais de 1.600 socorristas estrangeiros já chegaram ao país, enquanto novas equipes são aguardadas. O Brasil também enviou ajuda humanitária, com médicos, cães farejadores e equipamentos especializados.

Com informações do g1.

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