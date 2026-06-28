O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.450, segundo balanço divulgado neste domingo (28) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

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De acordo com o governo venezuelano, 189 prédios desabaram em consequência dos tremores. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.