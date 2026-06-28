O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.450, segundo balanço divulgado neste domingo (28) pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
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De acordo com o governo venezuelano, 189 prédios desabaram em consequência dos tremores. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.
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Os dois terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, foram registrados com menos de um minuto de diferença e provocaram destruição principalmente em La Guaira, Caracas e cidades vizinhas. Segundo as autoridades, foram os abalos mais fortes registrados no país em mais de um século.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que até 6,8 milhões de pessoas possam ter sido afetadas pela tragédia, incluindo cerca de 2 milhões apenas na capital, Caracas.
As operações de resgate seguem com reforço internacional. Segundo o governo venezuelano, mais de 1.600 socorristas estrangeiros já chegaram ao país, enquanto novas equipes são aguardadas. O Brasil também enviou ajuda humanitária, com médicos, cães farejadores e equipamentos especializados.
Com informações do g1.