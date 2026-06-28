Uma ex-servidora da Defensoria Pública de Mato Grosso denunciou o defensor público Rogério Borges Freitas por assédio sexual e moral. Ela afirma que, em 2023, o defensor tentou beijá-la à força após um velório e que também fazia comentários sobre sua aparência e mantinha contato físico sem consentimento. As informações são do Metrópoles.

Segundo o depoimento, o defensor dirigiu com a servidora por cerca de uma hora antes de estacionar em um local isolado, onde segurou sua mão, puxou-a e tentou beijá-la. A mulher relatou que conseguiu impedir a investida.

A ex-servidora também afirmou que Rogério Borges Freitas costumava dizer frases como "sua boca é linda" e "você está muito cheirosa", além de insinuar que ela permanecia no cargo por influência dele. Após rejeitar as investidas, segundo a denúncia, suas funções foram reduzidas e ela acabou exonerada em fevereiro de 2024.