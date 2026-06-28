28 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CONFLITO

Irã amplia ataques e EUA reagem após quebra da trégua

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/@MeghUpdates/X
Os alvos foram bases militares dos EUA em países vizinhos, em resposta aos ataques americanos contra instalações iranianas.
Os alvos foram bases militares dos EUA em países vizinhos, em resposta aos ataques americanos contra instalações iranianas.

O conflito entre Irã e Estados Unidos voltou a se intensificar neste domingo (28), após novos ataques iranianos contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait. A escalada aumenta a pressão sobre o frágil acordo firmado entre os dois países e eleva a tensão no Oriente Médio.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), os alvos foram bases militares dos EUA em países vizinhos, em resposta aos ataques americanos contra instalações iranianas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã "não existirá mais" caso os ataques continuem, enquanto Teerã ameaçou interromper todas as negociações diplomáticas se houver novas violações do cessar-fogo.

A nova crise começou após o ataque iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Hormuz, importante rota para o comércio internacional de petróleo. Apesar da tensão, o tráfego marítimo ainda funciona, com embarcações evitando áreas controladas pelo Irã.

Também neste domingo, o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz, declarou que Washington continuará atacando infraestrutura militar iraniana caso Teerã ameace a navegação no Estreito de Hormuz ou bases americanas. Segundo ele, o governo mantém espaço para negociações, mas advertiu que a paciência de Trump "não vai durar para sempre".

Paralelamente, o Irã voltou a exigir a retirada completa das tropas israelenses do sul do Líbano como condição para um acordo definitivo de estabilidade regional. Enquanto isso, confrontos entre Israel e o grupo Hezbollah continuam na região.

Com informações da CNN.

Comentários

Comentários