O conflito entre Irã e Estados Unidos voltou a se intensificar neste domingo (28), após novos ataques iranianos contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait. A escalada aumenta a pressão sobre o frágil acordo firmado entre os dois países e eleva a tensão no Oriente Médio.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), os alvos foram bases militares dos EUA em países vizinhos, em resposta aos ataques americanos contra instalações iranianas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã "não existirá mais" caso os ataques continuem, enquanto Teerã ameaçou interromper todas as negociações diplomáticas se houver novas violações do cessar-fogo.

A nova crise começou após o ataque iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Hormuz, importante rota para o comércio internacional de petróleo. Apesar da tensão, o tráfego marítimo ainda funciona, com embarcações evitando áreas controladas pelo Irã.