O conflito entre Irã e Estados Unidos voltou a se intensificar neste domingo (28), após novos ataques iranianos contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait. A escalada aumenta a pressão sobre o frágil acordo firmado entre os dois países e eleva a tensão no Oriente Médio.
Segundo a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), os alvos foram bases militares dos EUA em países vizinhos, em resposta aos ataques americanos contra instalações iranianas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã "não existirá mais" caso os ataques continuem, enquanto Teerã ameaçou interromper todas as negociações diplomáticas se houver novas violações do cessar-fogo.
A nova crise começou após o ataque iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Hormuz, importante rota para o comércio internacional de petróleo. Apesar da tensão, o tráfego marítimo ainda funciona, com embarcações evitando áreas controladas pelo Irã.
Também neste domingo, o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz, declarou que Washington continuará atacando infraestrutura militar iraniana caso Teerã ameace a navegação no Estreito de Hormuz ou bases americanas. Segundo ele, o governo mantém espaço para negociações, mas advertiu que a paciência de Trump "não vai durar para sempre".
Paralelamente, o Irã voltou a exigir a retirada completa das tropas israelenses do sul do Líbano como condição para um acordo definitivo de estabilidade regional. Enquanto isso, confrontos entre Israel e o grupo Hezbollah continuam na região.
Com informações da CNN.