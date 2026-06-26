A onda de frio tem provocado recordes de baixa temperatura em diversas capitais brasileiras. A cidade de São Paulo igualou ontem o recorde de menor temperatura máxima para junho em 30 anos. Para os próximos dias, porém, a tendência é de enfraquecimento da massa de ar polar, com elevação gradual das temperaturas a partir do fim de semana.

Segundo o Climatempo, a massa de ar polar começa a se deslocar em direção ao oceano, favorecendo a retomada gradual do aquecimento. Com isso, as aberturas de sol serão mais frequentes a partir do fim de semana.

A previsão indica máxima de 22°C no sábado (27) e de 25°C no domingo (28) em São Paulo. As mínimas previstas são 13ºC no sábado e 14ºC no domingo. Ainda podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, mas a tendência é de redução com o afastamento da frente fria, segundo o Inmet.