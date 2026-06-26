27 de junho de 2026
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PREVISÃO

Até quando vai o frio? Veja quando as temperaturas sobem

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rovena Rosa/Agência Brasil
Movimento de pedestres na Avenida da Liberdade após chegada da frente fria na capital paulista
Movimento de pedestres na Avenida da Liberdade após chegada da frente fria na capital paulista

A onda de frio tem provocado recordes de baixa temperatura em diversas capitais brasileiras. A cidade de São Paulo igualou ontem o recorde de menor temperatura máxima para junho em 30 anos. Para os próximos dias, porém, a tendência é de enfraquecimento da massa de ar polar, com elevação gradual das temperaturas a partir do fim de semana.

Segundo o Climatempo, a massa de ar polar começa a se deslocar em direção ao oceano, favorecendo a retomada gradual do aquecimento. Com isso, as aberturas de sol serão mais frequentes a partir do fim de semana.

A previsão indica máxima de 22°C no sábado (27) e de 25°C no domingo (28) em São Paulo. As mínimas previstas são 13ºC no sábado e 14ºC no domingo. Ainda podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas, mas a tendência é de redução com o afastamento da frente fria, segundo o Inmet.

O início da próxima semana também deve ser marcado por temperaturas mais amenas. As tardes devem variar entre 23°C e 25°C pelo menos até terça-feira (30), enquanto as mínimas ficam entre 13°C e 15°C. Para comparação, a capital paulista registrou na quinta-feira máxima de apenas foi de 13,5°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo.

Apesar da elevação das temperaturas durante o dia, o Climatempo destaca que as manhãs ainda podem registrar nevoeiro em algumas regiões. No decorrer do inverno, novas entradas de ar polar ainda são esperadas.

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