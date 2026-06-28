28 de junho de 2026
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SÃO PAULO

PM prende dupla que atirou no irmão de Eloá Pimentel

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
O oficial foi baleado na cabeça enquanto estava parado em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
O oficial foi baleado na cabeça enquanto estava parado em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Dois suspeitos de atentar contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos foram presos pela Polícia Militar neste domingo (28). O oficial, irmão de Eloá Pimentel, foi baleado na cabeça enquanto estava parado em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Leia mais: Irmão de Eloá Pimentel é baleado na cabeça na Grande SP

Segundo a PM, os detalhes da prisão serão apresentados em entrevista coletiva na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a participação de representantes das polícias Militar e Civil.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla, na motocicleta, se aproxima e atira contra o policial.

De acordo com boletim médico divulgado pela corporação, Ronickson Pimentel passou por cirurgia, permanece internado e seu estado de saúde é grave.

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