Dessa mistura de sobrevivência e sincretismo religioso nasceram os pratos emblemáticos que conhecemos hoje: em Portugal, a clássica Sopa de Grão com carnes de porco, muito típica do Alentejo, além de ser o coração do Cozido à Portuguesa. Na Espanha, o icônico Potaje de Garbanzos (geralmente acompanhado de bacalhau na Quaresma) e o robusto Cocido Madrileño. O que começou como o sustento básico de pastores romanos e uma tradição sagrada judaica transformou-se, com o passar dos séculos, no maior símbolo de conforto da mesa de espanhóis e portugueses.

Nossa receita de hoje já é a modificada pelos imigrantes chegados ao Brasil e continua sendo prato excelente para o inverno. Leva além dos grãos, legumes e linguiça calabresa. Uma delícia.

Use o grão-de-bico industrializado, disponível em sachês ou latas, ambos de boa qualidade. É mais prático. Escorra em peneira e passe pela água da torneira, antes de utilizar. Reserve meia xícara (chá) para a decoração. Corra o azeite no fundo de uma panela média e funda. Refogue a cebola picadinha. Junte a cenoura e o salsão cortados em rodelas. Mexa e acrescente os tomates em cubos pequenos, a páprica, o tomilho. Agregue o grão-de-bico. Junte o caldo de legumes e tampe a panela, deixando cozinhar em fogo baixo até tudo ficar bem macio. Enquanto isso, corte em rodelas bem finas a calabresa (ou outra linguiça de seu gosto). Frite em pouco azeite colocado em frigideira por cerca de quinze minutos ou na Air fryer por oito minutos a 200 graus. Esse último recurso garante uma quantidade menor de gordura na sopa. Depois de fritar a linguiça, na mesma Air fryer toste os grãos por sete minutos ou os leve ao forno em assadeira untada por quinze minutos. Em ambos os casos, tempere-os antes com páprica para que peguem uma cor. Reserve.