O número de mortos em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.430, segundo informou neste sábado (27) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Em pronunciamento na televisão, ele também atualizou o balanço para 3.338 feridos e 3.100 pessoas desabrigadas.

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Além dos dados oficiais, a plataforma independente "Desaparecidos Terremoto Venezuela", criada por voluntários e sem vínculo com o governo, registra quase 70 mil pessoas dadas como desaparecidas. Desse total, mais de 13 mil já foram localizadas, enquanto mais de 55 mil continuam sem contato.