O número de mortos em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.430, segundo informou neste sábado (27) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Em pronunciamento na televisão, ele também atualizou o balanço para 3.338 feridos e 3.100 pessoas desabrigadas.
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Além dos dados oficiais, a plataforma independente "Desaparecidos Terremoto Venezuela", criada por voluntários e sem vínculo com o governo, registra quase 70 mil pessoas dadas como desaparecidas. Desse total, mais de 13 mil já foram localizadas, enquanto mais de 55 mil continuam sem contato.
Entre as vítimas estão dois brasileiros, um homem e uma mulher, que morreram em desabamentos distintos.
Com informações do BandNews TV.