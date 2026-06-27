Os confrontos do Grupo H, disputados na noite desta sexta-feira (26), definiram Cabo Verde, do goleiro sensação Vozinha, como adversário da Argentina, de Lionel Messi, na fase de 32 equipes.

Após uma classificação histórica em sua primeira Copa do Mundo, a seleção cabo-verdiana terá um novo desafio na próxima sexta-feira (3), às 19h.

Cabo Verde é uma das quatro seleções estreantes no torneio, ao lado de Uzbequistão, Curaçao e Jordânia.