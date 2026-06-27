A seleção do Paraguai será a adversária da Alemanha na fase de 32 equipes da Copa do Mundo, confirmou a Fifa (Federação Internacional de Futebol) nesta sexta-feira (26).

O confronto foi definido após os resultados do Grupo H, no qual a Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita empataram por 0 a 0.

A partida será disputada na segunda-feira (29), às 17h30, no Gillette Stadium, em Boston. Quem se classificar na partida enfrentará o vencedor de França x Suécia nas oitavas de final.