A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou uma carta à Fifa com uma reclamação formal contra a intervenção do VAR (árbitro de vídeo) na anulação do gol de Vinicius Junior aos 21min de jogo contra a Escócia, na quarta-feira (24).

O placar já estava 1 a 0 para o Brasil, gol justamente de Vini. No lance em questão, em saída de bola da Escócia, Vini Jr. roubou a bola do zagueiro Hendry na entrada da área, carregou em direção ao gol e finalizou na saída de Gunn.

O árbitro mexicano César Ramos, no entanto, foi chamado pelo VAR e, após analisar o vídeo, marcou falta do atacante brasileiro.