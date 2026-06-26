O Arsenal quer assegurar a contratação de Bruno Guimarães, meio-campista da seleção brasileira e destaque do Newcastle nas últimas temporadas do Campeonato Inglês.

O clube londrino viu sua oferta inicial de R$ 411 milhões ser rejeitada pelo Newcastle. O clube fez a primeira abordagem nesta semana pensando em reforçar o meio-campo da equipe que chegou à final da Champions League e foi campeã inglesa.

O Arsenal está disposto a elevar a oferta para sacramentar a negociação. No entanto, o Newcastle ainda não foi claro em relação ao valor que aceitaria para negociar o brasileiro e as tratativas estão paralisadas.