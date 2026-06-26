O Cruzeiro acertou a venda do lateral-esquerdo Kaiki Bruno ao Como, da Itália, em uma operação que pode render até 17 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual).

A negociação será em definitivo, e o jogador viajará para o futebol italiano nos próximo dias. A janela de transferências abre em 20 de julho para a formalização do negócio.

O acordo prevê o pagamento de 12 milhões de euros (R$ 70,84 milhõoes) à vista ao Cruzeiro. O clube mineiro ainda poderá receber outros 2 milhões de euros (R$ 11,81 milhões) em bônus previstos em contrato.