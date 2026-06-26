A cidade de São Paulo registrou um volume de chuvas três vezes maior do que o esperado pelos meteorologistas para o mês de junho.

Até esta sexta-feira (26), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcou 150,1 milímetros de chuva na capital paulista.

O volume é três vezes maior que os 49 mm esperados para junho, um mês costumeiramente mais seco na cidade. O cenário, no entanto, não alterou o volume dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana e demais cidades do estado.