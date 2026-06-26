O laudo divulgado nesta sexta-feira (26) apontou que o adolescente Caio Vinicius de Oliveira, 15, morreu por torção intestinal. O jovem havia sido atendido um dia antes em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Carlos, no interior de São Paulo.

Laudo apontou torção intestinal como causa do óbito. A torção intestinal ocorre quando uma parte do intestino gira sobre si mesma, bloqueando a passagem do conteúdo intestinal e podendo interromper o fluxo de sangue para a região afetada.

Prefeitura abrirá investigação administrativa. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai apurar o atendimento prestado ao adolescente, com análise do prontuário médico, dos protocolos adotados e de toda a documentação do caso.