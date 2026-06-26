O São Paulo segue tentando viabilizar a contratação do zagueiro Arthur Chaves, mas recebeu mais uma negativa dos alemães a uma nova proposta de empréstimo pelo defensor.

Desta vez, segundo apurou a reportagem, o São Paulo ofereceu um montante considerado internamente como relevante para tentar destravar a operação. Ainda assim, a quantia oferecida ficou abaixo da pedida do Hoffenheim, que voltou a rejeitar os moldes propostos.

Desde o início das conversas, o principal entrave tem sido justamente o modelo de negócio. O São Paulo trabalha com limitações financeiras e tenta estruturar a chegada de Arthur Chaves por empréstimo, inicialmente em um acordo de seis meses. O Hoffenheim, porém, tem resistido às investidas.