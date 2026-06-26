A madrasta de Isabelly de Oliveira Assumpção, que morreu afogada em 2022 dentro de uma máquina de lavar em Cascavel (PR), foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz com resultado em morte. A informação foi confirmada pela defesa da ré, Suzana Bazar.

A condenação foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Cascavel em 24 de junho. Ainda cabe recurso e, por isso, Suzana poderá recorrer em liberdade.

Isabelly tinha 3 anos quando morreu, em 7 de maio de 2022. No momento do afogamento, ela estava sob os cuidados da madrasta. A menina morava com a mãe e passava os fins de semana com o pai, na casa onde ele vivia com Suzana.