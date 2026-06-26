A Justiça de Minas Gerais condenou Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues a 8 anos e 10 meses de prisão por tentativa de feminicídio e ameaça contra a ex-companheira em Contagem (MG). Ela chegou a pular da janela do prédio para fugir dele.

Condenação foi obtida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A pena soma oito anos e oito meses pela tentativa de feminicídio e dois meses e dez dias pelo crime de ameaça, segundo o promotor de Justiça Pedro Guimarães.

Réu não estava presente na leitura da sentença. Ele respondia ao processo em liberdade, mas agora a Justiça emitiu o mandado de prisão. Caso não se apresente, será considerado foragido.