Nesta sexta-feira (26), o Brasil sofreu sua segunda derrota consecutiva na Liga das Nações masculina de vôlei. Em Liubliana, na Eslovênia, a seleção brasileira perdeu para a Itália por 3 a 1, com parciais de 25/22, 21/25, 25/22 e 25/23, pela 2ª rodada da terceira semana da competição.

Depois de virar o jogo e abrir nove pontos de vantagem no quarto set, a equipe comandada por Bernardinho sofreu a reação italiana na reta final e acabou derrotado.

A seleção volta à quadra neste sábado, às 15h30 (de Brasília), para enfrentar a anfitriã Eslovênia.

Como foi o jogo