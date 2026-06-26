O Ministério da Saúde (MS) apresentou nesta sexta-feira (26) o novo protocolo para uso de canetas emagrecedoras no SUS (Sistema Único de Saúde). O lançamento foi realizado no GHC (Grupo Hospitalar Conceição), em Porto Alegre, com a presença do titular da pasta, Alexandre Padilha.

A inserção da caneta emagrecedora de semaglutida faz parte do estudo Real- Bari, que acompanhará 250 pacientes do GHC na fila pela cirurgia bariátrica. A pesquisa conta com a participação do próprio hospital, da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) e da Novo Nordisk. As duas instituições privadas aportarão recursos ao projeto, cujo custo estimado é de R$ 1,2 milhão.

Inicialmente, o protocolo das canetas emagrecedoras será adotado apenas no GHC. Contudo, o mesmo estudo pode ser levado para outros estados.