Um membro do grupo que arremessou a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, durante a prática de um salto na ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), declarou que "a gente só viu isso [a falta da corda] depois que aconteceu".

Maria Eduarda era moradora de Jandira, no interior de São Paulo, e havia se deslocado até Limeira somente para saltar da ponte. Os instrutores de rope jump que a arremessaram, porém, não a prenderam em nenhum aparato de segurança.

"Faltou checagem", afirmou Gusttavo Losi, membro do grupo que oferecia os saltos, durante entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, divulgada nesta sexta-feira (26).