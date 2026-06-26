Uma girafa chamada Gracie foi localizada nesta sexta-feira (26) no Texas, Estados Unidos, após ter ficado desaparecida por duas semanas.

Gracie escapou do Cedar Hollow Ranch, em Leakey, no Texas Hill Country. A girafa jovem havia sumido de uma propriedade privada a cerca de 160 km de San Antonio no dia 12 de junho, segundo a agência de notícias Associated Press.

O animal foi localizado durante uma busca aérea. A emissora KSAT, de San Antonio, informou que Gracie foi encontrada por Vick Jones, responsável pelo rancho, a cerca de 6 km ao sul da propriedade.