"Rapaz! Rapaz... Vou dizer que não sei quem é o jogador mais perigoso dos caras, não", reconheceu Rayan, em seu momento mais descontraído ao conceder entrevista nesta sexta-feira (26) e ser questionado sobre os pontos fortes do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo, na segunda-feira (29), pela fase de 32 avos.

Depois de arrancar risadas na sala de imprensa, acrescentou que a principal força da seleção asiática é o "coletivo, com uma equipe muito qualificada".

O garoto de 19 anos terá dois dias para estudar o adversário, contra o qual terá a chance de buscar seu primeiro gol no Mundial. Titular contra a Escócia, deverá ser mantido na equipe, já que Carlo Ancelotti terá a rara oportunidade de repetir, pela primeira vez, uma escalação desde que assumiu a seleção brasileira.