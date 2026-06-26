Com o time totalmente reserva, a Noruega enfrentou a França, que não poupou nenhum titular, pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo. E tomou uma goleada de 4 a 1 no estádio de Boston (EUA).

Dembelé roubou a cena com um hat-trick (três gols) e comandou a vitória que consolidou os franceses na liderança do grupo. O artilheiro Mbappé não marcou desta vez.

Com o resultado, eles aguardam o fechamento da rodada para saber seu adversário na fase de 32, um dos oito melhores terceiros colocados.