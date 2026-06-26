Mensagens enviadas ao ChatGPT revelam o plano de um pai para matar o próprio filho de oito anos e atacar policiais, segundo a Polícia Civil. O suspeito de 36 anos foi preso em São Gabriel da Palha (ES).

Prints de conversas foram divulgados. Segundo a investigação, mensagens enviadas à ferramenta mostram que o suspeito afirmou que pretendia matar a criança e escreveu ter oferecido R$ 50 mil a um pistoleiro para assassiná-lo junto com o filho. Nas conversas, ele afirmou que o homem recusou a proposta por se tratar de uma criança.

Ofereci 50 mil [reais] pra ele [pistoleiro] me matar e matar meu filho mas ele não quis por se tratar de uma criança, diz trecho de diálogo entre suspeito e IA.