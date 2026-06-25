O Equador contou com sua torcida para buscar a virada por 2 a 1 sobre a Alemanha e garantir, nesta quinta-feira (24) a classificação no mata-mata da Copa do Mundo como um dos melhores terceiros colocados.

No outro confronto do Grupo E, a Costa do Marfim superou Curaçao por 2 a 0, somou 6 pontos e avançou da fase de grupos pela primeira vez em sua história após terminar a primeira fase em segundo lugar da chave, confirmando a eliminação dos estreantes em Mundiais.

Garantidos como líderes do grupo com uma rodada de antecedência, os alemães não baixaram a guarda e entraram em campo em Nova Jersey com o time titular, abrindo o placar logo no início, aos 2 minutos, com Sané.