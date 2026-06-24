Com quatro gols em três partidas disputadas nesta Copa do Mundo de 2026, Vinicius Junior já supera a marca dos artilheiros brasileiros dos dois últimos Mundiais.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Confira as estatísticas de Vinicius Junior na Copa 2026 De quebra, o brasileiro igualou Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (2002), com gols nos três primeiros jogos (contra Marrocos, Haiti e Escócia).

Em 2022, no Qatar, o principal nome na artilharia da seleção foi Richarlison, com três gols -na ocasião, Neymar fez dois e o próprio Vinicius anotou seu primeiro gol na competição.