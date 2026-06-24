As quatro vítimas da sequência de ataques em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, serão sepultadas nesta quarta-feira (24), um dia após o massacre de terça-feira (23). O autor dos crimes, Igor Moreira, de 31 anos, também morreu após confronto com a Polícia Militar.

Visconde do Rio Branco, cidade com cerca de 40 mil habitantes, registrou uma sequência de ataques que deixou quatro mortos e uma pessoa ferida. Segundo apuração, o homem iniciou as agressões após matar a companheira e percorreu diferentes pontos da cidade atacando moradores com um facão, aleatoriamente. Investiga-se a possibilidade de surto psicótico.

Entre as vítimas estão Alexandre José Ribeiro, Sidnei de Jesus Silva, Sérgio Adriane dos Santos e Thaís Ramos Gonçalves. O sepultamento é realizado em dois locais de velório na cidade. Sérgio Adriane dos Santos e Alexandre José Ribeiro serão velados na Capela Mortuária de Visconde do Rio Branco, às 17h. Sidnei de Jesus Silva será velado no mesmo espaço às 16h30. Thaís Ramos Gonçalves será velada na Capela Mortuária Monte Celeste, também às 17h.