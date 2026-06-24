A forte chuva que atingiu São Paulo e cidades da região metropolitana na terça-feira (23) provocou alagamentos, danos a imóveis e deixou cerca de 60 pessoas desalojadas na Cidade Dutra, zona sul da capital.
Clique a assista ao vídeo
Segundo a Defesa Civil, uma enxurrada avançou pela escadaria de uma viela e atingiu aproximadamente dez residências construídas em uma área mais baixa. Uma casa teve parte dos fundos destruída e outras três foram classificadas com risco de desabamento. Os moradores deixaram os imóveis e buscaram abrigo em casas de parentes.
A área foi isolada e não houve registro de feridos. A Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) foi acionada para atender as famílias afetadas, enquanto a subprefeitura programou uma nova vistoria técnica no local.
Também em decorrência das chuvas, um carro caiu em uma cratera aberta no asfalto na noite de terça-feira em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. O acidente ocorreu na Rua Pedro Mozelli, no Parque Aliança.
De acordo com a prefeitura, o motorista afirmou que desviou de outro veículo, perdeu o controle e acabou dentro do buraco. Ele foi retirado por moradores da região e não sofreu ferimentos.
A administração municipal informou que a via passa por obras de drenagem e enviou equipes ao local para avaliar a situação e adotar medidas de segurança.
Com informações do SBT News.