A forte chuva que atingiu São Paulo e cidades da região metropolitana na terça-feira (23) provocou alagamentos, danos a imóveis e deixou cerca de 60 pessoas desalojadas na Cidade Dutra, zona sul da capital.

Segundo a Defesa Civil, uma enxurrada avançou pela escadaria de uma viela e atingiu aproximadamente dez residências construídas em uma área mais baixa. Uma casa teve parte dos fundos destruída e outras três foram classificadas com risco de desabamento. Os moradores deixaram os imóveis e buscaram abrigo em casas de parentes.

A área foi isolada e não houve registro de feridos. A Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) foi acionada para atender as famílias afetadas, enquanto a subprefeitura programou uma nova vistoria técnica no local.