25 de junho de 2026
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ESTRAGOS

Chuva desaloja famílias e abre cratera na Grande SP; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de vídeo/@vivaabc_
Um carro caiu em uma cratera aberta no asfalto na noite de terça-feira em Ribeirão Pires.
Um carro caiu em uma cratera aberta no asfalto na noite de terça-feira em Ribeirão Pires.

A forte chuva que atingiu São Paulo e cidades da região metropolitana na terça-feira (23) provocou alagamentos, danos a imóveis e deixou cerca de 60 pessoas desalojadas na Cidade Dutra, zona sul da capital.

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Segundo a Defesa Civil, uma enxurrada avançou pela escadaria de uma viela e atingiu aproximadamente dez residências construídas em uma área mais baixa. Uma casa teve parte dos fundos destruída e outras três foram classificadas com risco de desabamento. Os moradores deixaram os imóveis e buscaram abrigo em casas de parentes.

A área foi isolada e não houve registro de feridos. A Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) foi acionada para atender as famílias afetadas, enquanto a subprefeitura programou uma nova vistoria técnica no local.

Também em decorrência das chuvas, um carro caiu em uma cratera aberta no asfalto na noite de terça-feira em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo. O acidente ocorreu na Rua Pedro Mozelli, no Parque Aliança.

De acordo com a prefeitura, o motorista afirmou que desviou de outro veículo, perdeu o controle e acabou dentro do buraco. Ele foi retirado por moradores da região e não sofreu ferimentos.

A administração municipal informou que a via passa por obras de drenagem e enviou equipes ao local para avaliar a situação e adotar medidas de segurança.

Com informações do SBT News.

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