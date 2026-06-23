O atacante do Barcelona e da seleção brasileira, Raphinha, fez um post nesta terça-feira (23) e afirmou que fará de tudo para "se recuperar e voltar o mais rápido possível".

O jogador se machucou na partida contra o Haiti. O atacante sentiu a coxa durante o 1º tempo na última sexta e teve que ser substituído por Rayan. Exames constataram uma lesão muscular e a CBF o manteve no grupo na tentativa de recuperá-lo para o mata-mata.

Raphinha começou a Copa sendo muito criticado. Após o jogo contra o Marrocos, muitos torcedores foram às redes sociais criticar o atacante, falando que ele deveria ser mais participativo e cobrou desempenho do atacante.