Nos primeiros dias da seleção na Copa, o ambiente alegre e positivo nos treinamentos era claro no dia a dia. Essa atmosfera sofreu um baque com a estreia difícil e o empate em 1 a 1 contra Marrocos, mas retornou com a vitória sobre o Haiti na última sexta-feira (19), na Filadélfia.

No treinamento desta terça-feira (23), os jogadores entraram sorridentes, e até brincaram com a imprensa que acompanhava a atividade. Ao receber um "bom dia", Neymar brincou que os jornalistas davam bom dia a ele mas não davam a Matheus Cunha.

Durante os 15 minutos abertos a jornalistas, muitos sorrisos e conversas entre Neymar, Vini Jr. e o técnico Carlo Ancelotti, com a volta do clima descontraído que tinha se tornado marca nas primeiras duas semanas da seleção nos EUA.