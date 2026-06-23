A presença de Lionel Messi é visível em praticamente todos os cantos de Miami. Em lojas esportivas ou de departamentos, as camisas da Argentina e do Inter Miami com o nome do jogador dividem espaço nas vitrines, com mais evidência do que qualquer outra seleção que disputa a Copa do Mundo.

Nas ruas, murais e intervenções artísticas transformaram o rosto do argentino em parte da paisagem da cidade. Em outdoors e campanhas publicitárias, seu rosto é quase onipresente, assim como também não é incomum encontrar torcedores com camisas do 10 nas ruas e em pontos turísticos.

Miami, que nesta quarta-feira (24) será palco do duelo entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa, vive um cenário curioso, em que o astro argentino está mais presente na cena urbana do que qualquer atleta brasileiro ou escocês.