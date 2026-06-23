Carlo Ancelotti confirmou que Neymar estará entre os jogadores do Brasil disponíveis para a partida contra a Escócia, na noite de quarta-feira (24), pelo Grupo C da Copa do Mundo. O treinador preferiu não dar detalhes sobre como pretende utilizar o atleta de 34 anos nem o tempo que ele é capaz de suportar em campo após mais uma lesão.

"Ele pode jogar. Eu posso jogar 90 minutos caminhando", brincou. "O Neymar está disponível. Trabalhou bem nesta semana, preparou-se para a partida. Pode jogar, como outros jogadores. Todos estamos muito contentes que está de volta, porque obviamente com a qualidade dele pode ajudar o time."

O atacante se apresentou à seleção, no mês passado, ainda em Teresópolis, com um problema na panturrilha direita. Em tratamento, foi desfalque nos amistosos contra Panamá e Egito e ficou fora também dos dois primeiros duelos do Mundial, contra Marrocos e Haiti. Foi só na última segunda (22) que se integrou de vez ao grupo.