O Panamá não se intimidou pelas ótimas campanhas da Croácia nas últimas duas Copas do Mundo (vice-campeã em 2018 e terceiro lugar em 2022) e começou impondo o ritmo da partida nesta terça-feira (23), no estádio BMO Field, em Toronto. Mas a pressão não foi suficiente para manter vivo o sonho de se classificar para o mata-mata em sua segunda participação em Mundiais.

Os europeus melhoraram no segundo tempo e o meio-campista Budimir saiu do banco para marcar o único gol da partida, válida pela segunda rodada do Grupo L.

Mais cedo, Inglaterra e Gana haviam empatado em 0 a 0 para chegar aos 4 pontos cada, jogando a pressão para o confronto entre panamenhos e croatas -quem perdesse estaria matematicamente eliminado com uma rodada de antecedência.