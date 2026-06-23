Meteorologistas apontam que a primeira semana de inverno será marcada por chuva e possibilidade de neve nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Não se pode descartar a chance de nevar nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, explicou a Climatempo. Temperaturas negativas podem atingir áreas dos três estados do Sul do Brasil, mas o frio também pode ficar abaixo de 0°C em locais de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

"Pela força, extensão e tempo de atuação sobre o país, esta potente massa de ar frio, de origem polar, será considerada como uma onda de frio, a primeira do inverno de 2026 e a segunda deste ano", explicou a Climatempo.