Jeander Vinícius da Silva Braga, um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado, em 2023, vai a júri popular no dia 8 de julho às 11h, informou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Júri vai ser separado do de Bruno de Souza Rodrigues, outro acusado pelo crime. O julgamento dele está previsto para 10 de dezembro, em processo separado.

Na cadeia desde julho de 2023, Jeander responde a processo sob acusação de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. As qualificadoras são motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. Ele confessou ter ajudado a ocultar o corpo, mas negou participação no assassinato.