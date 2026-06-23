A Justiça da Flórida autorizou, nesta terça-feira (23), a entrada do governo brasileiro, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), para defender o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble.

Na mesma decisão, a magistrada negou o pedido das plataformas para que Moraes fosse julgado à revelia -pedido realizado pelas empresas do presidente Donald Trump.

A ação judicial contesta as ordens de bloqueio de contas em redes sociais emitidas pelo ministro do STF, alegando que tais medidas não podem ser executadas em território americano.