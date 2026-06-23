O Enem 2025 teve dez redações com nota mil, o menor número desde a criação do exame. É a segunda edição consecutiva a registrar uma quantidade historicamente baixa de textos com pontuação máxima. Em 2024, 12 candidatos alcançaram a nota mil.

O tema da redação deste ano foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Entre os dez participantes que alcançaram a nota máxima na redação do Enem 2025, oito são de estados do Nordeste e do Sudeste. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco tiveram dois candidatos com nota mil cada. Alagoas e Rio Grande do Sul registraram um estudante com a pontuação máxima