Turistas que chegarem a partir de 1º de julho em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), na serra da Mantiqueira, terão de pagar uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA).

A cobrança foi regulamentada por decreto publicado pela prefeitura em maio, com base em uma lei municipal aprovada em dezembro de 2024.

O valor será cobrado por veículo e não varia conforme o tempo de permanência no distrito. O sistema fará a leitura automática das placas dos automóveis que entrarem na localidade.