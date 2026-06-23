Um policial militar foi preso em flagrante sob suspeita de roubo na manhã desta terça-feira (23) na zona norte de São Paulo. A defesa do agente nega que ele tenha praticado qualquer crime.

A Secretaria da Segurança Pública disse que a Corregedora da Polícia Militar foi acionada e acompanha a ocorrência.

O agente teria combinado a compra de um celular na avenida Doutor Antônio Maria Laet, em frente à estação Tucuruvi da linha 1-azul do metrô. No local, ao receber o aparelho, ele teria se recusado a pagar o objeto, apresentado uma arma e exigido que os vendedores se retirassem, conforme relatado pelas vítimas.