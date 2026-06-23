A casa de Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi furtada na madrugada do último sábado (20) em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Residência está localizada em um condomínio fechado e de luxo. Um suspeito, de 41 anos, foi levado para a delegacia e acabou preso em flagrante por receptação, divulgou a Polícia Civil de Minas Gerais hoje. Henrique Vorcaro foi preso pela PF (Polícia Federal) em 14 de maio.

Suspeito de receptação foi encaminhado ao sistema prisional e ficou à disposição da Justiça. O nome dele não foi informado pelos órgãos de segurança, por isso, a reportagem não conseguiu procurar a defesa para pedido de posicionamento.