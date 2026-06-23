A Polícia Militar de São Paulo confirmou hoje a prisão do terceiro suspeito de envolvimento no sequestro e homicídio de Lismar Santos de Jesus, 34, que teria sido morto após demissão de um colega da padaria onde ambos trabalhavam.

O homem apontado como principal envolvido no crime foi preso pela PM na noite de ontem, em uma casa de acolhimento em Piracicaba (SP), mesma cidade onde o crime ocorreu. De acordo com a Polícia, uma denúncia anônima relatou a localização do suspeito.

Polícia encontra arma durante abordagem. Segundo boletim, os policiais localizaram um revólver calibre 22 da marca Rossi, com a numeração suprimida, além de sete munições intactas, uma munição deflagrada, um aparelho celular e documentos em uma sacola contendo pertences pessoais do suspeito.