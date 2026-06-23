Candidatos relataram problemas para pagar a taxa de inscrição do Enem 2026 nos dias que antecederam o fim do prazo, com queixas de boletos vencidos e erros no sistema. Nas redes sociais, estudantes disseram que o pagamento não era concluído.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) afirmou que ajustou as datas de pagamento em tempo hábil e disse que nenhum participante será prejudicado. Segundo os candidatos, o boleto apresentava erro no momento da quitação. O prazo terminou na segunda-feira (22)

Em nota, o instituto disse que dúvidas enviadas até essa data pelos canais oficiais serão analisadas caso a caso.