A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas encontrou respaldo de 59% dos brasileiros, que concordam, total ou parcialmente, com a classificação.

Ao mesmo tempo, três em cada quatro (74%) rejeitam a possibilidade de os EUA atuarem contra integrantes dessas facções em território brasileiro sem autorização do governo nacional, segundo pesquisa Datafolha.

O aparente paradoxo revela menos uma adesão à política externa americana do que um retrato da pressão exercida pela violência organizada sobre a vida cotidiana dos brasileiros, tema que tem tudo para pautar as eleições de 2026.