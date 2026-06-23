Um laudo produzido pela Polícia Técnico-Científica não apontou lesões em uma criança de 4 anos que, segundo a mãe, teria sofrido possível abuso sexual em um dos banheiros da sede social do Palmeiras, em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Uma pessoa ligada à Polícia Civil confirmou que o documento não identificou lesões, sêmen, irritação, conjunção carnal ou qualquer outro indício relevante.

O caso é investigado pelo 9º DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), localizado na Vila Pereira Barreto, zona noroeste da capital.