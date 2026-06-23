Lionel Messi marcou seis gols em suas quatro primeiras Copas do Mundo. Desde que Lionel Scaloni assumiu a seleção argentina, já fez 12.

O número foi alcançado nesta segunda-feira (22), quando o camisa 10 balançou as redes contra a Áustria, chegou a 18 gols em Mundiais e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Em agosto de 2018, poucos dias após a saída de Jorge Sampaoli, Scaloni assumiu a seleção argentina de forma interina. O ex-lateral chegou sem experiência como treinador principal e cercado de desconfiança.