Após golear a Croácia e encantar com bom futebol na primeira rodada, a Inglaterra parou na retranca de Gana em mais um empate em 0 a 0 na Copa do Mundo 2026, na segunda rodada do grupo L, no Estádio de Boston, em Massachussets, nos Estados Unidos. É o quarto empate sem gols do torneio.

O jogo já começou truncado. Enquanto a Inglaterra tocava a bola incessantemente, Gana trancava o campo de defesa com marcação intensa. Os africanos entraram com três volantes no meio, o que ajudou a obstruir a entrada dos europeus por ali. O craque inglês Bellingham foi um dos que mais sofreu para tocar a bola.

As melhores chances dos ingleses saíram com o atacante Madueke, que se isolava na ponta direita para receber viradas de jogo e tentar invadir a área. Mas o lateral esquerdo Gideon Mensah consegui vencer a maioria dos duelos no canto da área.