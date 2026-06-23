Portugal goleia Uzbequistão com dois gols de Cristiano Ronaldo
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Com os dois gols que marcou no primeiro tempo contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo chegou a dez em Copas do Mundo, passando o lendário Eusébio na artilharia de Portugal em Mundiais.
Eusébio, que morreu em 2014, foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Conhecido como Pantera Negra, liderou a artilharia da Copa de 1966, a única que disputou, com 9 gols marcados.
Ao mesmo tempo, Cristiano bateu outro recorde: é o único jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo.
Com 41 anos e 138 dias, também é o 2º jogador mais velho a marcar em Mundiais, superando seu compatriota Pepe. Está atrás somente de Roger Milla, de Camarões, que tinha 42 anos e 39 dias na Copa de 1994, quando marcou o gol de consolação na goleada sofrida para a Rússia por 6 a 1.
CR7 ainda pode se tornar o jogador mais velho a marcar gol em mata-mata e igualar Batistuta em hat-tricks (3 gols na mesma partida) em edições de Copa diferentes.
Curiosamente, mesmo tendo disputado seis edições, ele nunca marcou um gol em jogo de mata-mata.
Lista atualizada de artilheiros de Portugal em Copas
- Cristiano Ronaldo - 10 gols
- Eusébio - 9 gols
- Pauleta - 4 gols
- José Augusto e José Torres - 3 gols