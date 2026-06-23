Com os dois gols que marcou no primeiro tempo contra o Uzbequistão, Cristiano Ronaldo chegou a dez em Copas do Mundo, passando o lendário Eusébio na artilharia de Portugal em Mundiais.

Eusébio, que morreu em 2014, foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Conhecido como Pantera Negra, liderou a artilharia da Copa de 1966, a única que disputou, com 9 gols marcados.

Ao mesmo tempo, Cristiano bateu outro recorde: é o único jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo.