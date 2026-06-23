A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação no Morro Dona Marta, na zona sul, nesta terça-feira (23) contra integrantes do Comando Vermelho responsáveis pelo tráfico de drogas no local.

Nas redes sociais, moradores de Botafogo relatam intensa troca de tiros entre policiais e criminosos desde o final da madrugada.

Segundo a polícia, são cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Até o momento, três criminosos foram capturados.