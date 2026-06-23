14h - Portugal x Uzbequistão - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV

A talentosa seleção portuguesa volta a campo contra o Uzbequistão em busca da primeira vitória no Mundial. Após um decepcionante empate com a RD do Congo na estreia, a equipe busca melhorar seu desempenho e ajudar o craque Cristiano Ronaldo a marcar gols em sua sexta Copa do Mundo.