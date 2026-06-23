A 3ª Vara Criminal de Imperatriz, no Maranhão, condenou Jordélia Pereira Barbosa a 66 anos, oito meses e sete dias de prisão, em regime inicial fechado, pelas mortes de duas crianças e tentativa de matar a mãe delas com ovo de Páscoa envenenado, em abril do ano passado.

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A mulher de 36 anos foi condenada nesta segunda-feira (22) pelos crimes de duplo homicídio qualificado contra Luís Fernando, 7, e Evely Fernanda Rocha Silva, 13.